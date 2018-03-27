22:32 27.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть обещает до конца года завершить первую очередь реконструкции развязки на Шулявке

Первую очередь реконструкции развязки на Шулявке реально закончить до конца года.

Столичная власть обещает до конца года завершить первую очередь реконструкции развязки на Шулявке

На реконструкцию транспортной развязки понадобится 17 месяцев и около 811 миллионов гривен. В это сумму также входит компенсация за снос цеха №5 завода "Большевик".

Об этом во вторник, 27 марта, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян. По его словам вначале необходимо будет убрать старую конструкцию путепровода и поменять ее на прочную новую.

Это реально сделать до конца текущего года. Нам должно хватить 380 миллионов гривен чтобы расширить дорогу до шести полос и восстановить движение по этому участку, - пояснил столичный чиновник. Он также отметил, что второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов.

Вместе с тем, по словам Давтяна, переговоры с руководством "Большевика" все еще ведутся. Нужно разработать варианты объездных и альтернативных путей. Основной вариант, который рассматривается сейчас, - проезд по улицам Гарматной и Выборгской, - рассказал замглавы КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Инфром, мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий улицу Вадима Гетьмана с улицей Александра Довженко и проходящий над проспектом Победы, частично обрушился вечером 27 февраля 2017 года. После произошедшего городской градоначальник Виталий Кличко принял решение уволить заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и попросил президента Украины Петра Порошенко уволить главу Соломенского района в Киеве Максима Шкуро.


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