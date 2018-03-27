Столичная власть обещает до конца года завершить первую очередь реконструкции развязки на Шулявке

На реконструкцию транспортной развязки понадобится 17 месяцев и около 811 миллионов гривен. В это сумму также входит компенсация за снос цеха №5 завода "Большевик".

Об этом во вторник, 27 марта, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян. По его словам вначале необходимо будет убрать старую конструкцию путепровода и поменять ее на прочную новую.

Это реально сделать до конца текущего года. Нам должно хватить 380 миллионов гривен чтобы расширить дорогу до шести полос и восстановить движение по этому участку, - пояснил столичный чиновник. Он также отметил, что второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов.

Вместе с тем, по словам Давтяна, переговоры с руководством "Большевика" все еще ведутся. Нужно разработать варианты объездных и альтернативных путей. Основной вариант, который рассматривается сейчас, - проезд по улицам Гарматной и Выборгской, - рассказал замглавы КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Инфром, мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий улицу Вадима Гетьмана с улицей Александра Довженко и проходящий над проспектом Победы, частично обрушился вечером 27 февраля 2017 года. После произошедшего городской градоначальник Виталий Кличко принял решение уволить заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака и попросил президента Украины Петра Порошенко уволить главу Соломенского района в Киеве Максима Шкуро.