Стало известно, когда закончится отопительный сезон

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Как разъяснили в профильном департаменте, окончание отопительного сезона зависит от температурных показателей.

Однако, если такая ситуация касается бюджетных учреждений, то все те, кто имеет собственные котельные могут самостоятельно определить конец отопительного периода.

К слову, передача полномочий местным советам привела к росту тарифов на тепло на 18 процентов.

Но в целом, если температура ниже восьми градусов, никто не может отключить бюджетное учреждение по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что начислени RAB-тарифов может привести к необоснованному подорожанию электроэнергии.