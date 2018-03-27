Стало известно, когда закончится отопительный сезон

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.
Как разъяснили в профильном департаменте, окончание отопительного сезона зависит от температурных показателей.
Однако, если такая ситуация касается бюджетных учреждений, то все те, кто имеет собственные котельные могут самостоятельно определить конец отопительного периода.
К слову, передача полномочий местным советам привела к росту тарифов на тепло на 18 процентов.
Но в целом, если температура ниже восьми градусов, никто не может отключить бюджетное учреждение по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что начислени RAB-тарифов может привести к необоснованному подорожанию электроэнергии.