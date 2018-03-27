08:59 27.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда закончится отопительный сезон

Жителям столицы могут отключить отопление, если температура воздуха будет составлять восемь градусов или выше на протяжении трех дней. Это касается как жилого сектора, так и бюджетных учреждений.

Стало известно, когда закончится отопительный сезон

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

Как разъяснили в профильном департаменте, окончание отопительного сезона зависит от температурных показателей.

Однако, если такая ситуация касается бюджетных учреждений, то все те, кто имеет собственные котельные могут самостоятельно определить конец отопительного периода.

К слову, передача полномочий местным советам привела к росту тарифов на тепло на 18 процентов.

Но в целом, если температура ниже восьми градусов, никто не может отключить бюджетное учреждение по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что начислени RAB-тарифов может привести к необоснованному подорожанию электроэнергии.


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