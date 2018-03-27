Семь сотрудников "Охматдета" обвинили в присвоении лекарств на сумму в восемь миллионов гривен

Их обвинили в присвоении лекарственных средств на сумму около восьми миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что заведующая аптечным складом "Охматдета", злоупотребляя своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около трех миллионов гривен.

Еще шесть старших медицинских сестер больницы, будучи материально ответственными лицами, направили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около пяти миллионов гривен.

В связи с чем прокуратура объявила подозрение заведующему аптечным складом в совершении уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Шестерым медсестрам сообщено о подозрении в совершении уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом на взятке в 1,3 миллионов гривен задержан глава Полесской районной государственной администрации и его заместитель. Совместно с главой также задержан государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра в Иванковском районе.