01:00 27.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне за последнюю неделю стали меньше болеть гриппов

В столице за 12-ю неделю эпидемического сезона заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями сократилась на 15,1% по сравнению с предыдущей неделей эпидемического периода.

Киевляне за последнюю неделю стали меньше болеть гриппов

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные первого заместителя председателя администрации Николая Поворозника, за последнюю неделю зарегистрировано 19 061 больного гриппом и ОРВИ, тогда как за предыдущую неделю заболело 21 931человек. Таким образом, наблюдается снижение уровня заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей на 15,1%.

На данный момент в городе интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для данного периода года.

При этом в больнице сейчас находится 172 человека, из которых 122 это дети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве за девятую неделю эпидемического сезона наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вместе с тем показатели на сегодняшний день не превышает эпидпорога. Об этом в понедельник, 5 марта, заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.


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