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В Киеве в метро полиция изъяла у мужчины 2,5 килограммов пороха - ФОТО

В Киеве в понедельник, 26 марта, на станции метро "Вокзальная" полиция обнаружила у пассажира 2,5 килограмма пороха.

В Киеве в метро полиция изъяла у мужчины 2,5 килограммов пороха - ФОТО

Правоохранители задержали его и изъяли порох. Как сообщении пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице, полицейские метрополитена обратили внимание на пассажира с сумкой.

При это мужчина сильно нервничал. Правоохранители остановили его для проверки документов. Вместе с тем при осмотре в его сумке обнаружили несколько свертков с неизвестным порошкообразным веществом.

Задержанный оказался 25-летним уроженцем Полтавской области, а неизвестное вещество оказалось порохом.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на станции метро Житомирская правоохранители задержали мужчину с тротиловой шашкой, пластидом, запалами и детонаторами.


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