В Киеве трамвай слетел с рельс прямо в припаркованный Lexus – ФОТО, ВИДЕО

В столице на улице Дмитриевской, трамвай двигаясь по рельсам слетел в припаркованный возле дороги автомобиль Lexus.

Об этом сообщает сообщество "dtp.kiev.ua" на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что трамвай №15 ехал в сторону Контрактовой площади по улице Дмитриевской. Один из вагонов слетел с рельсов и врезался в припаркованный Lexus. По инерции он толкнул стоящий перед ним Nissan Juke. Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, никто из пассажиров трамвая не пострадал, в легковых автомобилях никого из пассажиров не было.

Из-за происшествия на некоторое время было перекрыто движение трамваев по данному маршруту. На место инцидента прибыла полиция, устанавливаются все причины аварии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку от столичной станции "Лыбедская" в результате осложнения погодных условий водитель автомобиля Audi не справился с дорожным управлением, после чего врезался в столб. Такое страшное ДТП очень напугало не только очевидцев произошедшего, но и тех кто находился в машине.