16:52 26.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки - ФОТО

В украинской столице под посольством России люди поминают жертв пожара в торгово-развлекательном центре Кемеровской области. Киевляне принесли под здание цветы и мягкие игрушки.

В Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки - ФОТО

Об этом сообщает "Громадське радіо".

Как отмечается, в некоторые букеты были вложены записки с соболезнованиями в связи с трагедией, которая произошла в российском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Известно, что из-под завалов спасатели извлекли тела 58-ми погибших, еще 6 ищут. Количество погибших детей уточняется, но в тот момент шел дневной сеанс мультфильма.

"Примите наши искренние соболезнования… А я лишь теперь понимаю, как надо любить, сочувствовать и прощать", - написали в записке на одной из игрушек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования по поводу трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в емерово. Как известно, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" случился днем 25 марта. 


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