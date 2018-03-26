В Киеве неизвестные напали на охранника консульства Польши - ФОТО

Трое мужчин, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику, а затем один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около полуночи, после этого между нападавшими и охранником началась потасовка. Прибывшие на вызов полицейские задержали двоих хулиганов.

По предварительным данным, напавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве заметили группу воров, которые крадут мобильные телефоны и документы в самом центре города.

Злоумышленники в основном работают Бессарабская площадь, площадях Льва Толстого и Дворец спорта.