10:59 26.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные напали на охранника консульства Польши - ФОТО

В Киеве в воскресенье вечером, 25 марта, возле консульства Польши неизвестные напали на охранника.

В Киеве неизвестные напали на охранника консульства Польши - ФОТО

Трое мужчин, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику, а затем один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около полуночи, после этого между нападавшими и охранником началась потасовка. Прибывшие на вызов полицейские задержали двоих хулиганов.

По предварительным данным, напавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве заметили группу воров, которые крадут мобильные телефоны и документы в самом центре города.

Злоумышленники в основном работают Бессарабская площадь, площадях Льва Толстого и Дворец спорта.


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