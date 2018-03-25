В столице задержали вора-гастролера

Сообщается, что злоумышленника удалось отловить благодаря бдительности одной пострадавшей женщины, которая оперативно вызвала правоохранителей в свою квартиру, где минутами ранее побывал злодей.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко поделился деталями задержания преступника. Выяснилось, что мужчина уже ране был судим за мелкие административные правонарушения и кражи. Вор занимался "гастролями" по всей Украине, похищал из помещений технику, деньги и ювелирные изделия.

На этот раз он решил нажить состояние в Киеве, где наметил Деснянский и Подольский районы для своей деятельности. Оперативники быстро установили его местонахождение после последней "ходки" и арестовали. Задержанный также признался в кражах 7 столичных квартир.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве заметили группу воров, которые крадут мобильные телефоны и документы в самом центре города.