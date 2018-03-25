13:24 25.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100189508:roman

В столице задержали вора-гастролера

Киевские полицейские задержали квартирного вора. Об этом передает отдел коммуникации полиции Киева.

В столице задержали вора-гастролера

Сообщается, что злоумышленника удалось отловить благодаря бдительности одной пострадавшей женщины, которая оперативно вызвала правоохранителей в свою квартиру, где минутами ранее побывал злодей.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко поделился деталями задержания преступника. Выяснилось, что мужчина уже ране был судим за мелкие административные правонарушения и кражи. Вор занимался "гастролями" по всей Украине, похищал из помещений технику, деньги и ювелирные изделия. 

На этот раз он решил нажить состояние в Киеве, где наметил Деснянский и Подольский районы для своей деятельности. Оперативники быстро установили его местонахождение после последней "ходки" и арестовали. Задержанный также признался в кражах 7 столичных квартир.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве заметили группу воров, которые крадут мобильные телефоны и документы в самом центре города. 


Поделиться
Читайте также:

  • После проведения потребительской экспертизы специалисты выяснили, что из двенадцати экземпляров творога лишь три соотносились с данными, написанными на этикетке продукта и отвечали требованиям нормативных документов. 

  • В Шевченковский районный суд столицы поступило представление об избрании меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде ареста.

  • В Киеве и Херсоне правоохранители во время спецоперации задержали пять участников организованной преступной группы, которые распространяли наркосодержащие вещества, пользуясь так званой безконтактной схемой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
 
В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус Америка с шоке: новый образ Трампа доводит многих до истерики - ВИДЕО В Пакистане судят преступников, которые "средневековыми" методами умерщвляли христиан Буффон уже определился с победителем ЧМ-2018
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив