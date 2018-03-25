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В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в авто - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве в воскресенье, 25 марта, по неизвестным пока причинам городской трамвай сошел с рельсов.

В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в авто - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента трамвай врезался в припаркованный Lexus. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Дмитриевской. От сильного удара автомобиль получил механические повреждения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичном проспекте Бандеры возле остановки ТЦ Skymall произошла авария маршрутки и троллейбуса – пострадали три человека.

Во время столкновения пострадали только пассажиры троллейбуса. На место инцидента приехала скорая помощь и полиция. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ДТП, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.


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