19:57 25.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко не исключает свое выдвижение на пост президента Украины

Городской голова Киева Виталий Кличко не исключает возможности того, что будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных выборах, которое пройдут в стране в 2019 году.

Кличко не исключает свое выдвижение на пост президента Украины

Как пояснил в воскресенье,25 марта, в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, столичный градоначальник, этого он исключит не может. Но сначала я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям, - заявил Кличко, напомнив, что он намеревался принять участие в выборах президента Украины в 2014 году, однако снял кандидатуру в пользу ныне действующего президента Петра Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет принимать участие в президентских выборах.


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