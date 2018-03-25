Кличко не исключает свое выдвижение на пост президента Украины

Как пояснил в воскресенье,25 марта, в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, столичный градоначальник, этого он исключит не может. Но сначала я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям, - заявил Кличко, напомнив, что он намеревался принять участие в выборах президента Украины в 2014 году, однако снял кандидатуру в пользу ныне действующего президента Петра Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет принимать участие в президентских выборах.