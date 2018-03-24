В аэропорту "Борисполь" откроют отдельный терминал для лоукостеров

Отмечается, что речь идет о законсервированном на сегодня в терминале "F".

По словам директора аэропорта Павела Рябикина, это станет возможным при том условии, что лоукостеры обеспечат 15 вылетов в день.

"Как только их частоты составят 15 вылетов в день - мы откроем этот терминал", - сказал он.

По его словам, в противном случае терминал будет убыточным. Пока авиарейсы перевозчика Ryanair, которые запустят с "Борисполя" уже в октябре 2018 года, готовятся обслуживать в терминале "D".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в авиакомпании Ryanair подтвердили, что действительно собираются начать полеты из Украины осенью 2018 года. Таким образом, украинцы смогут путешествовать в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и ряд других городов.