01:00 24.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100189418:nastya

В аэропорту "Борисполь" откроют отдельный терминал для лоукостеров

В международном аэропорту "Борисполь" планируется открыть отдельный терминал для обслуживания лоукостера Ryanair. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

В аэропорту

Отмечается, что речь идет о законсервированном на сегодня в терминале "F".

По словам директора аэропорта Павела Рябикина, это станет возможным при том условии, что лоукостеры обеспечат 15 вылетов в день.

"Как только их частоты составят 15 вылетов в день - мы откроем этот терминал", - сказал он.

По его словам, в противном случае терминал будет убыточным. Пока авиарейсы перевозчика Ryanair, которые запустят с "Борисполя" уже в октябре 2018 года, готовятся обслуживать в терминале "D".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в  авиакомпании Ryanair подтвердили, что действительно собираются начать полеты из Украины осенью 2018 года. Таким образом, украинцы смогут путешествовать в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав и ряд других городов.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко рассказал о экономических потерях от агрессии РФ в Украине – ФОТО Глава МИД Франции посетит Украину для продвижения Минского процесса Франция выделит финпомощь Донбассу Бывший представитель ЕС в Боснии описал, как миротворцы помогут Украине
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив