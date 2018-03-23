00:30 23.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Здание Верховной Рады в четверг подсветили красным цветом - ВИДЕО

В четверг 22 марта в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" здание Верховной Рады Украины в Киеве торжественно "подсветили" красным цветом.

Здание Верховной Рады в четверг подсветили красным цветом - ВИДЕО

На стенах здания также появился призыв "Победим туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.

Как сообщает пресс-служба Парламентской платформы борьбы с туберкулезом, подсветка включена на улице Грушевского 18:30.

При этом перед началом акции в четыре часа дня в помещении парламента состоялся круглый стол для консультаций с общественностью по выработке рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства. Закон был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 года.


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