12:21 23.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись маршрутка и троллейбус – ФОТО

На столичном проспекте Бандеры возле остановки ТЦ Skymall произошла авария маршрутки и троллейбуса – пострадали три человека.

В Киеве столкнулись маршрутка и троллейбус – ФОТО

Об этом стало известно из сведений Стражи.Эспрессо в пятницу, 23 марта.

Отмечается, что во время столкновения пострадали только пассажиры троллейбуса. На место инцидента приехала скорая помощь и полиция. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ДТП, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

По информации СМИ, троллейбус не получил значительные повреждения и уехал с места ДТП.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луцке произошла авария с участием двух маршрутных такси. В результате дорожно-транспортного происшествия получили ранения одиннадцать человек.


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