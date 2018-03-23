В Киеве столкнулись маршрутка и троллейбус – ФОТО

Об этом стало известно из сведений Стражи.Эспрессо в пятницу, 23 марта.

Отмечается, что во время столкновения пострадали только пассажиры троллейбуса. На место инцидента приехала скорая помощь и полиция. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ДТП, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

По информации СМИ, троллейбус не получил значительные повреждения и уехал с места ДТП.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луцке произошла авария с участием двух маршрутных такси. В результате дорожно-транспортного происшествия получили ранения одиннадцать человек.