12:17 23.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве можно будет пройти бесплатное флюорографическое обследование

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург рассказал, что в самом центре украинской столицы в ближайшие дня, 24 и 25 марта, все желающие смогут пройти флюорографическое обследование.

В Киеве можно будет пройти бесплатное флюорографическое обследование

Об этом передает пресс-служба администрации.

Как отмечается, у здания Киевской городской государственной администрации на выходных с 9:00 до 17:00 будут работать два передвижных флюорографа. Кроме того, один из них специально оборудован для обследования людей с особыми потребностями.

Пройти флюорографическое обследование призывают, прежде всего, тех, кто имеет такие симптомы: кашель, который держится более двух недель, субфебрильная температура, общее недомогание, быстрая утомляемость, и тех, кто не проводил такое обследование более двух лет.

Кстати, в учреждениях здравоохранения до 28 марта организованы флюорографические обследования. В случае, если человеку понадобится другая помощь, то он может еще пройти микроскопические исследования мокроты, а также тестирование на ВИЧ-инфекцию.

В КГГА добавили, что граждане Украины также могут взять консультирование врачей первичного звена по вопросам выявления туберкулеза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ведущий актер театра и кино Федор Добронравов был доставлен в больницу с инсультом и прооперирован.


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