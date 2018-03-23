В Киеве можно будет пройти бесплатное флюорографическое обследование

Об этом передает пресс-служба администрации.

Как отмечается, у здания Киевской городской государственной администрации на выходных с 9:00 до 17:00 будут работать два передвижных флюорографа. Кроме того, один из них специально оборудован для обследования людей с особыми потребностями.

Пройти флюорографическое обследование призывают, прежде всего, тех, кто имеет такие симптомы: кашель, который держится более двух недель, субфебрильная температура, общее недомогание, быстрая утомляемость, и тех, кто не проводил такое обследование более двух лет.

Кстати, в учреждениях здравоохранения до 28 марта организованы флюорографические обследования. В случае, если человеку понадобится другая помощь, то он может еще пройти микроскопические исследования мокроты, а также тестирование на ВИЧ-инфекцию.

В КГГА добавили, что граждане Украины также могут взять консультирование врачей первичного звена по вопросам выявления туберкулеза.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ведущий актер театра и кино Федор Добронравов был доставлен в больницу с инсультом и прооперирован.