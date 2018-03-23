В Киеве изъяли наркотики на 1,5 миллиона гривен у членов ОПГ

Как указано, около полугода сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Киева документировали деятельность пятерых участников преступной группы, которые наладили бесконтактную и контактную схему сбыта наркотиков.

В результате проведенной операции, все они были задержаны в Киеве и Херсоне. Во время обысков у преступников изъято таблетки наркосодержащих препаратов, метадон, опий экстракционный и ацетилированный.

Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет свыше 1,5 млн гривен.

Как информирруют правоохранители, около полугода назад 28-летний ранее судимый житель Киева организовал преступную группу чтобы распространять на территории Киева наркотические вещества. Запрещенные препараты члены банды распространяли по бесконтактной схеме - путем "закладок" по всей территории города.

Все роли в группе были четко распределены. Кроме организатора, в ее состав вошли двое уроженцев Черниговской и Черкасской областей в возрасте 32 и 24 лет. Помимо них, в составе банды числился 46-летний ранее судимый житель Киева, который лично передал гражданам наркотические вещества. На связи всегда находился оператор - 29-летний житель Киевской области.

Злоумышленники действовали осторожно, тщательно готовились к каждой реализации наркотиков. Чтобы не попасть в поле зрения полицейских, они постоянно меняли телефоны, соблюдали меры конспирации. Средства от сбыта наркотиков получали через безналичный расчет.

Банада запланировала расширить свою деятельность за пределы столицы, поэтому одного из преступников отправили в Херсонскую область. Полицейские задержали 24-летнего мужчину как раз в тот момент, когда он шел "на работу", чтобы сделать закладку. Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли у фигурантов около двух тысяч таблеток наркосодержащих препаратов, 100 граммов метадона, 500 граммов марихуаны, 500 мл. концентрированного опия экстракционного (эквивалент 5 литрам опия обычного) и 500 мл. опия ацетилированного. Также изъяты денежные средства, полученные преступным путем, банковские карты, записи и около 100 карт операторов мобильной связи.

Все полученное во время операции направлено на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании участникам преступной группы меры пресечения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве задержали 27-летнего местного жителя, который организовал сбыт наркотиков в интернете.