Киевэнерго не будет проводить проверку счетчиков горячей воды

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАО "Киевэнерго".

В Киевгазе сообщили, что из-за задолженности Киевэнерго, которая превышает 200 миллионов гривен, киевляне могут остаться без горячей воды. Имеют ли право отключить горячую воду населению, разбирались эксперты.

Основной для изменений стал закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Согласно документу, обслуживание и замена приборов учета тепловой энергии осуществляется за счет их владельцев.

Чтобы поверить счетчик горячей воды, клиентам стоит общаться в компанию, которая имеет право на проведение подобных работ. Оплатить данную услугу владельцам счетчиков придеться самостоятельно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", школы и детские садики, оставшиеся в воскресенье без тепла из-за аварий на теплотрассах в Харькове будут работать в штатном режиме.