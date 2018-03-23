Киев остановился в пробках - ФОТО

Центральная часть города полностью "застыла", автомобили почти не двигаются. Осложненная ситуация наблюдается в районе метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Со скорость 5 км\час двигается транспорт вдоль улицы Степана Бандеры и Романа Шухевича, маршрутки стоят на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульваре Дружбы Народов (в сторону моста Патона).

На Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Большая Васильковская остались заблокированы трамвайным транспортом. Проблемы с продвижением и со стороны Севастопольской площади в направлении к метро "Шулявка". Два светлофора сдерживают движение в сторону "Караваевых дач" и моста "Индустриальный".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на столичном проспекте Бандеры возле остановки ТЦ Skymall произошла авария маршрутки и троллейбуса – пострадали три человека.