21:17 23.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100189437:roman

Киев остановился в пробках - ФОТО

Уровень заторов на столичных дорогах составляет 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты.

Киев остановился в пробках - ФОТО

Центральная часть города полностью "застыла", автомобили почти не двигаются. Осложненная ситуация наблюдается в районе метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Со скорость 5 км\час двигается транспорт вдоль улицы Степана Бандеры и Романа Шухевича, маршрутки стоят на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульваре Дружбы Народов (в сторону моста Патона).

На Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Большая Васильковская остались заблокированы трамвайным транспортом. Проблемы с продвижением и со стороны Севастопольской площади в направлении к метро "Шулявка". Два светлофора сдерживают движение в сторону "Караваевых дач" и моста "Индустриальный".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на столичном проспекте Бандеры возле остановки ТЦ Skymall произошла авария маршрутки и троллейбуса – пострадали три человека.


Поделиться
Читайте также:
 
Временное перемирие на Донбассе окончено Государственная коррупция - это смертельный бич для Украины, - Салливан В Харькове произошла авария с участием грузовика - ФОТО В Черниговской области двое рыбаков провалились под лед
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив