Жителей столицы предупреждают об орудующей в центре столицы банде воров– ФОТО

Об этом сообщает портал "dtp.kiev.ua".

Отмечается, что злоумышленники в основном работают в центре. А именно их горячими точками являются Бессарабская площадь, площа Льва Толстого и Дворец спорта.

Опубликованные фото были сделаны удаленно, с украденного телефона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепровском районе в одном из ресторанов Киева неизвестные зарезали 22-летнего военнослужащего-контрактника. Полицейским удалось установить, что в ресторане разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной.