03:00 23.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100189336:nastya

Жителей столицы предупреждают об орудующей в центре столицы банде воров– ФОТО

В Киеве заметили группу воров, которые крадут мобильные телефоны и документы в самом центре города.

Жителей столицы предупреждают об орудующей в центре столицы банде воров– ФОТО

Об этом сообщает портал "dtp.kiev.ua".

Отмечается, что злоумышленники в основном работают в центре. А именно их горячими точками являются Бессарабская площадь, площа Льва Толстого и Дворец спорта.

Опубликованные фото были сделаны удаленно, с украденного телефона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепровском районе в одном из ресторанов Киева неизвестные зарезали 22-летнего военнослужащего-контрактника. Полицейским удалось установить, что в ресторане разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в пятницу холодная погода с ночными морозами Жителей столицы предупреждают об орудующей в центре столицы банде воров– ФОТО Киевэнерго не будет проводить проверку счетчиков горячей воды Столичная власть переименовала семь улиц
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив