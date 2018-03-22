В центре столицы установили Стену памяти погибшим военным

Как рассказал заместитель директора национального военно-исторического музея Украины Ярослав Тинченкоданый, данный проект – продолжение большого проекта "Стена памяти" на Михайловском соборе.

Он высказал сожаление, что война продолжается и забирает жизни защитников Украины. Тинченко акцентировал, что люди должны помнить и понимать, в какой стране и в какой политической ситуации они живут.

По словам Тинченко, они ограничились лишь 2014-2016 годами.

В музее также есть экспонат - смерч, который пролетел на территории Луганской области. После него погибло 20 украинских военных.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российские наемные войска и подчиненные им боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате боевых действий один военнослужащий был ранен.