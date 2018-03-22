19:30 22.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы установили Стену памяти погибшим военным

В центре Киева 20-го марта установили Стену памяти погибших в 2014-2016 годах военнослужащих и добровольцев. На стене помещены почти 3300 портретов и имен. Она находится на фасаде Национального военно-исторического музея Украины по улице Грушевского. Об этом сообщается в сюжете "Военного телевидения Украины", которое размещено на YouTube.

В центре столицы установили Стену памяти погибшим военным

Как рассказал заместитель директора национального военно-исторического музея Украины Ярослав Тинченкоданый, данный проект – продолжение большого проекта "Стена памяти" на Михайловском соборе.

Он высказал сожаление, что война продолжается и забирает жизни защитников Украины. Тинченко акцентировал, что люди должны помнить и понимать, в какой стране и в какой политической ситуации они живут.

По словам Тинченко, они ограничились лишь 2014-2016 годами.

В музее также есть экспонат - смерч, который пролетел на территории Луганской области. После него погибло 20 украинских военных.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российские наемные войска и подчиненные им боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате боевых действий один военнослужащий был ранен.


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