11:21 22.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на станции метро задержали мужчину с тротиловой шашкой – ФОТО

В Киеве на станции метро Житомирская правоохранители задержали мужчину с тротиловой шашкой, пластидом, запалами и детонаторами.

В столице на станции метро задержали мужчину с тротиловой шашкой – ФОТО

Об этом в четверг 22 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Отмечается, что правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который направлялся в центр города с тротиловой шашкой весом около 100 граммов, примерно столько же пластида, запалы и детонаторы.

Как утверждает Крищенко, этих веществ хватило бы для того, чтоб уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.

В данное время, задержанного передали сотрудникам Службы безопасности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Деснянском районе Киева на проспекте Маяковского на одной из остановок общественного транспорта мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.


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