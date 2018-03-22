В столице на станции метро задержали мужчину с тротиловой шашкой – ФОТО

Об этом в четверг 22 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Отмечается, что правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который направлялся в центр города с тротиловой шашкой весом около 100 граммов, примерно столько же пластида, запалы и детонаторы.

Как утверждает Крищенко, этих веществ хватило бы для того, чтоб уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.

В данное время, задержанного передали сотрудникам Службы безопасности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Деснянском районе Киева на проспекте Маяковского на одной из остановок общественного транспорта мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.