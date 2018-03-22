В четверг в столице ограничат движение по Южному и Северному мостам

Тут будут проводится ремонтные работы. Как сообщает пресс-службы "Киевавтодора", начиная с десяти часов утра и до трех часов дня по Южному мосту через Днепр в направлении жилого массива Позняки будет частично ограничено движение транспорта.

Ограничено также будут движение транспорта с полудня и до восьми часов вечера по Северному мосту через Днепр в направлении станции метро "Почайная".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главный стадион страны " Олимпийский" с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно будет закрыт для проведения любых мероприятий. Соответствующие решение связано с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов сезона 2017/18.