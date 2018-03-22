Столичный аэропорт "Киев" переименовали

За такое решение проголосовали 67 из 91 депутата Киевсовета.

Так, во время обсуждения данного вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта "Киев".

Ранее эту инициативу поддержали три профильных комиссии Киевсовета и участники общественных слушаний.

Теперь официальное название аэропорта звучит следующим образом: коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского".

Добавим, что около двух лет назад имя Игоря Сикорского было присвоено НТУУ "КПИ". Авиаконструктор также является основателем компании Sikorsky Aircraft учился в Киевском политехническом институте, где спроектировал и построил несколько вертолетов и самолетов-бипланов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Лондонский аэропорт остановил отправку большинства рейсов из-за существенного ухудшения погодных условий.