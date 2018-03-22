16:29 22.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100189308:labazovych

Столичный аэропорт "Киев" переименовали

Решением Киевсовета 22 марта столичному аэропорту "Киев" присвоено имя выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского. 

Столичный аэропорт

За такое решение проголосовали 67 из 91 депутата Киевсовета.

Так, во время обсуждения данного вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта "Киев".

Ранее эту инициативу поддержали три профильных комиссии Киевсовета и участники общественных слушаний.

Теперь официальное название аэропорта звучит следующим образом: коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского".

Добавим, что около двух лет назад имя Игоря Сикорского было присвоено НТУУ "КПИ". Авиаконструктор также является основателем компании Sikorsky Aircraft учился в Киевском политехническом институте, где спроектировал и построил несколько вертолетов и самолетов-бипланов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Лондонский аэропорт остановил отправку большинства рейсов из-за существенного ухудшения погодных условий.


Поделиться
Читайте также:

  •   Сегодня, 7 февраля, в Киеве прошли антитеррористические учения в рамках подготовки столицы к медицинскому сопровождению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Первый этап учений состоялся в аэропорту "Жуляны", вторая часть – в Киевской городской больнице №6. По легенде учений, 7 февраля 2011 года в 09:45 по телефону 103 поступила информация: "В аэропорту "Киев" произошел террористический акт, в результате которого пострадали 45 граждан, из них погибли 10 человек". Учения проводились совместно с антитеррористическим центром при СБУ. 

  • Министерство образования и науки Украины присвоило Киевскому политехническому институту имя его бывшего студента, выдающегося авиаконструктора ХХ века Игоря Сикорского.
 
МВФ не пречислил Украину к бедным развивающимся странам Мошенники рассылают письма с вирусами от имени налоговиков Индия успешно испытала сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos Чем грозят миру серьезные международные конфликты? - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив