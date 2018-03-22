Столичная власть переименовала семь улиц

Депутаты также вернули переулку Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - переулок Воздвиженский. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, переименованы, в частности, пять улиц.

Так улица Гайдара в Голосеевском районе переименовала в Семьи Праховых, улица Петровского в Деснянском районе - в Василия Щавинского, улица Новороссийская в Днепровском районе - в Опришковскую, улица Александра Горовица в Соломенском районе - в Василия Барки, переулок Михаила Реута в Печерском районе - в переулок Памвы Беринды, улица Пугачева в Шевченковском районе - в Академика Ромоданова.

В соответствии с решением, также уточнены названия двух улиц и переулка. Изменения касаются лишь написания имен собственных: улица Алма-Атинская в Днепровском районе теперь будет называться Алматинская, а улица Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будут называться Костанайская и Костанайский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, решением Киеврады сегодня столичному аэропорту "Киев" присвоено имя выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского. За такое решение проголосовали 67 из 91 депутата Киевсовета.