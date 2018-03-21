12:18 21.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Раде установили сейфы для хранения оружия

В здании Верховной Рады Украины установили необычные сейфы, которые предусмотрены для хранения оружия. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Раде установили сейфы для хранения оружия

Отмечается, что такие сейфы оборудованы на первом этаже прямо у входа, через который обычно прибывают народные депутаты.

Кстати, такие сейфы появились до того, как Рада приняла закон о порядке доступа в парламент.

Ранее был принят закон, который позволяет военнослужащим Управления госохраны не пропускать в здания, где размещены органы госвласти, лиц с оружием и взрывчаткой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Верховной Раде Управление государственной охраны установило специальное оборудование для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей. Отмечается, что прямо у центрального входа в Раду, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan – рентгеновская установка.


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