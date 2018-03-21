01:00 21.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появиться памятник гривне

В мае 2018 года в центре столицы появится первая скульптура, посвященная украинской национальной валюте – гривне. Об этом сообщают местные СМИ.

В Киеве появиться памятник гривне

Отмечается, что над оригинальным памятником работает инициативная молодежь, которая собственными силами собирает средства на установку арт-объекта с украинской денежной единицей.

Указано, что "гривна", как и герб, и государственный флаг, является символом Украины. Таким образом инициаторы поддерживающие проект, стремятся к экономическому росту в стране. По их мнению именно эта скульптура станет символом этого роста и местом вдохновения для тех, кто решил изменить свою жизнь к лучшему.

Глава Печерской администрации столицы уже пообещал инициаторам проекта место под этот арт-объект.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве неизвестные лица осквернили могилу легендарной украинской поэтессы, переводчицы и гражданского деятеля - Леси Украинки. По его словам, подобного неуважения к украинской литературной культуре накануне дня рождения поэтессы не ожидал никто.


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