В Киеве появиться памятник гривне

Отмечается, что над оригинальным памятником работает инициативная молодежь, которая собственными силами собирает средства на установку арт-объекта с украинской денежной единицей.

Указано, что "гривна", как и герб, и государственный флаг, является символом Украины. Таким образом инициаторы поддерживающие проект, стремятся к экономическому росту в стране. По их мнению именно эта скульптура станет символом этого роста и местом вдохновения для тех, кто решил изменить свою жизнь к лучшему.



Глава Печерской администрации столицы уже пообещал инициаторам проекта место под этот арт-объект.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве неизвестные лица осквернили могилу легендарной украинской поэтессы, переводчицы и гражданского деятеля - Леси Украинки. По его словам, подобного неуважения к украинской литературной культуре накануне дня рождения поэтессы не ожидал никто.