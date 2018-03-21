Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами

Как указано в сообщении, на трассе Киев - Одесса, в селе Саливонки, двигаясь в сторону Киева, слетела с трассы маршрутка. Маршрутка перевернулась в результате съезда в кювет.

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились пассажиры.

В результате аварии никто не пострадал.

Происшествие, вероятно, случилось в связи со скользкой дорогой.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Запорожье на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами, так как водитель не справился с управлением.