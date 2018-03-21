НСК Олимпийский закрывается на два месяца

Об этом в среду, 21 марта, сообщается на официальном сайте арены.

Стадион будет временно закрыт в связи с проведением матча финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018 сезона 2017/2018 годов, который состоится 26 мая 2018 года. Также не будут проходить экскурсионные туры и спортивные тренировки.

"На НСК скоро начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Киеврады отказались дополнительно выделить из городского бюджета 25 млн грн на проведение в столице финального матча кубка УЕФА, который состоится 26 мая. В то же время организаторы спортивного состязания обязались обеспечить надлежащий внешний вид города, а также провести торжественный прием официальных делегаций и все необходимые мероприятия.