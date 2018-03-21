17:30 21.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Мужчину взяли под стражу за нападение с молотком на женщину в Киеве

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу уроженца Узбекистана, который с молотком напал на женщину в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчину взяли под стражу за нападение с молотком на женщину в Киеве

Киевской местной прокуратуры подала ходатайство, по которому Шевченковский районный суд столицы избрал для 32-летнего уроженца Республики Узбекистан, подозреваемого в покушении на умышленное убийство и разбойном нападении на 53-летнюю жительницу города Киева, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, 18 марта 2018 года, увидев на улице потерпевшую, преступник с целью ограбления подбежал к ней и нанес не менее десяти ударов по голове молотком.

После преступных действий злоумышленник вырвал из рук женщины мобильный телефон и пытался завладеть сумкой, однако поняв, что его действия замечены посторонними людьми, выбросил телефон и пытался убежать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Иерусалиме мужчина напал с ножом на израильтянина, но полиция застрелила нападавшего.


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