Для досмотра депутатов в Раде установили специальное оборудование

Об этом сообщают Украинские новости.

Отмечается, что прямо у центрального входа в Раду, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan – рентгеновская установка.

Как утверждают сотрудники Управления госохраны, такие установки размещены на всех блокпостах при входе в здание парламента.

Также он добавил, что никого не могут заставить проводить свои вещи через рентген. Так, если депутат не захочет ставить свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла законопроект № 8155 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц".