В Киеве мужчина бросил гранату в коллекторов – ФОТО

Отмечается, что взрыв произошел на 6 этаже многоэтажки по адресу ул. Приречная, 5 П.

Как утверждают очевидцы, мужчина устроил конфликт с коллекторами, после чего бросил в них гранату.

В свою очередь, в пресс-службе столичной полиции добавили, что накануне взрыва между мужчинами произошла драка. В результате инцидента пострадали два человека. Их уже доставили в больницу.

Сейчас, следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском штате Теха прогремел взрыв. В результате инцидента травмы получили два человека. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни травмами.