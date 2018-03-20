КГГА предупреждает об изменении движения трех ночных троллейбусов

На маршрутах будут производить замену контактного провода на троллейбусной линии на Лыбидской площади и выполнением тросовых работ контактной сети на троллейбусной линии в районе путепровода возле станции метро "Нивки". Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в ночь на вторник, 20 марта, с полуночи и до пять часов утра движение ночного троллейбусного маршрута № 91н будет проходить по улице Милославской - бульвар Дружбы Народов по постоянной схеме движения, далее - Демеевская площадь - улица Саперно-Слободская.

В обратном направлении маршрут будет проходить по улице Демеевская - бульвар Дружбы Народов, далее - по постоянной схеме движения.

20 и 21 марта с часу ночи и до пять часов утра движение ночных троллейбусов маршрута № 92н организовано по маршруту: железнодорожный вокзал "Южный" - проспект Победы - улицы Довженко - Телиги - Мельникова - Оранжерейная - Дорогожицкая - Вавиловых - Стеценко - Интернациональная площадь - улица маршала Гречко - проспект Свободы.

В обратном направлении: улица Свободы - Интернациональная площадь - улица Стеценко - улицы Черновола - Воздухофлотский проспект - железнодорожный вокзал "Южный".

Движение троллейбусов маршрута № 93Н будет закрыто с 1 часу ночи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за сильных снегопадов столичный общественный транспорт работал с перебоями в графике движения. Максимальный часовой промежуток отклонения от графика движения составлял от 25 до 45 минут.