12:21 20.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Австралийская компания передает свой опыт Киеву по улучшению дорожной инфраструктуры

Членами австралийской компании Strabag AG помогают в развитии и улучшении дорожной инфраструктуры Киева. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Австралийская компания передает свой опыт Киеву по улучшению дорожной инфраструктуры

По его словам, власти города активно ремонтируют и строят дороги столицы. В этом помогают представители передовых стран и компаний.

Давтян утверждает, что австрийские компании могут быть полезны ввиду их достояния в создании и содержании дорог в мегаполисах. Такие же технологии строительства Австралии будут применены в Киеве. Однако, никаких договоров еще не было подписано.

"Пока мы только знакомимся – им интересны наши пути, развязки, мосты и дороги, а нам – как они справлялись, скажем, с увеличением транспортного потока и продлением срока эксплуатации дорог. То есть это тот опыт, который актуален и, безусловно, нужен в дорожной отрасли Киева", – добавил заместитель председателя КГГА.

 Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития автомобильных дорог до 2022 года. На сегодняшний день 97% дорог в нашем государстве нуждаются в капитальном или текущем ремонте, сообщили нардепы на заседании правительства.


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