Австралийская компания передает свой опыт Киеву по улучшению дорожной инфраструктуры

По его словам, власти города активно ремонтируют и строят дороги столицы. В этом помогают представители передовых стран и компаний.

Давтян утверждает, что австрийские компании могут быть полезны ввиду их достояния в создании и содержании дорог в мегаполисах. Такие же технологии строительства Австралии будут применены в Киеве. Однако, никаких договоров еще не было подписано.

"Пока мы только знакомимся – им интересны наши пути, развязки, мосты и дороги, а нам – как они справлялись, скажем, с увеличением транспортного потока и продлением срока эксплуатации дорог. То есть это тот опыт, который актуален и, безусловно, нужен в дорожной отрасли Киева", – добавил заместитель председателя КГГА.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития автомобильных дорог до 2022 года. На сегодняшний день 97% дорог в нашем государстве нуждаются в капитальном или текущем ремонте, сообщили нардепы на заседании правительства.