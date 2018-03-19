18:59 19.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы заблокировано джвижение

В Киеве на пересечении улиц Верхний Вал и Межигорская, которые находятся недалеко от станции метро "Контрактовая Площадь" сошел с рельс вагон трамвая №14. Дорожно-транспортное происшествие случилось произошло около 17:00. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

В центре столицы заблокировано джвижение

Второй вагон общественного транспортного средства сошел с рельс, таким образом заблокировав движение для автомобилей и других трамваев, которые перевозили пассажиров по данному маршруту. 

Пострадавших людей нет.

Как утверждают очевидцы, у трамвая отвалилось колесо во время движения, после чего результататом стало схождение транспорта с рельсов.

Некоторые пользователи сети шутят, что видимо, пилот трамвая из Харькова приехал и показал трамвайный дрифт столичным жителям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на столичном набережном шоссе образовались большие ямы, в которых полностью помещается колесо автомобиля, после чего пострадали десятки автомобилей.


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