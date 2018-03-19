В центре столицы заблокировано джвижение

Второй вагон общественного транспортного средства сошел с рельс, таким образом заблокировав движение для автомобилей и других трамваев, которые перевозили пассажиров по данному маршруту.

Пострадавших людей нет.

Как утверждают очевидцы, у трамвая отвалилось колесо во время движения, после чего результататом стало схождение транспорта с рельсов.

Некоторые пользователи сети шутят, что видимо, пилот трамвая из Харькова приехал и показал трамвайный дрифт столичным жителям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на столичном набережном шоссе образовались большие ямы, в которых полностью помещается колесо автомобиля, после чего пострадали десятки автомобилей.