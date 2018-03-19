В Киеве столкнулись трамвай и грузовик - ФОТО

От удара трамвай сошел с рельсов. Движение транспорта было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

К счастью, никто из людей серьезно не пострадал. Как сообщает очевидцы, авария произошла на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой.

Водитель трамвая только отъехал от остановки, когда в него врезался малотоннажный грузовик. При этом водитель трамвая пояснил, что начал движение на разрешающий сигнал светофора, а грузовик пытался проскочить перед трамваем в направлении Харьковской площади.

Во время аварии в салоне находились около 30 пассажиров, всем им оказали помощь на месте прибывшие медики. От госпитализации все отказались.

От удара грузовик перевернулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров. На место аварии вызвали спасателей, чтобы смыть горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Оболонском районе столицы на улице Богатырской, в разное время два автомобиля слетели в строительный котлован. Инцидент произошел 16 марта около шести утра. На улице Богатырской, 32 автомобиль Dacia Logan не рассчитал дороги и слетел в строительный котлован. Пострадали три человека водитель и две гражданки Словении, они госпитализированы с незначительными травмами.