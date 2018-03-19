16:52 19.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько тонн снега вывезли из Киева

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук заявил, что в эти выходные, 17-18 марта, из украинской столицы было вывезено почти 1600 тонн снега.

Стало известно, сколько тонн снега вывезли из Киева

Об этом сообщает пресс-служба Киевская городская государственная администрация.

По информации ведомства, в Киеве определены места для сборки снега. Также в настоящее время специальные службы продолжают усиленно убирать в городе, а также не допускают наслоения снега. С

При этом Ткачук отметил, что всего за выходные в Киеве выпало 12 см снега. Теперь столицу готовят к возможному подтоплению.

"Районным государственным администрациям и балансодержателям гидротехнических сооружений, например, КП "Плесо" поручено провести все необходимые технические работы на этих сооружениях. Ожидаем поднятие грунтовых вод и подтопление некоторых территорий. Но катастрофы не будет", - заверил чиновник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", синоптики предупреждают, что непогода будет сопровождаться снегопадами и метелями в центральных и южных областях. 


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