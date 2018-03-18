В столице правоохранители ищут мать младенца, которого оставили на помойке

Тело полуживой девочки удалось найти сотрудникам завода по переработке вторсырья по улице Теремковской. Ребенка доставили в госпиталь, однако помощь врачей не помогла спасти малышку, ребенок погиб.

В рамках уголовного производства, начатого по факту убийства матерью новорожденного ребенка. Правоохранители проводят допрос сотрудников завода, которые в тот день - 14 марта, отрабатывали смену. Проверяются камеры наружного наблюдения, прорабатываются варианты с составлением фоторобота.

Ранее похожий случай произошел на Закарпатье, где мать после нежелательных родов зарезала собственного ребенка. Женщина нанесла несколько ножевых ударов двухгодовалой девочке и своему отцу, который в это время находился дома в отсутствии мужа женщины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в одном из поселков Одесской области 10-летний ребенок совершил самоубийство.