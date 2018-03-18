17:57 18.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице правоохранители ищут мать младенца, которого оставили на помойке

В Киеве правоохранители разыскивают горе-мать, которая выбросила своего ребенка в мусорный контейнер. Об этом передает официальный сайт ГУ НП города Киева.

В столице правоохранители ищут мать младенца, которого оставили на помойке

Тело полуживой девочки удалось найти сотрудникам завода по переработке вторсырья по улице Теремковской. Ребенка доставили в госпиталь, однако помощь врачей не помогла спасти малышку, ребенок погиб. 

В рамках уголовного производства, начатого по факту убийства матерью новорожденного ребенка. Правоохранители проводят допрос сотрудников завода, которые в тот день - 14 марта, отрабатывали смену. Проверяются камеры наружного наблюдения, прорабатываются варианты с составлением фоторобота.

Ранее похожий случай произошел на Закарпатье, где мать после нежелательных родов зарезала собственного ребенка. Женщина нанесла несколько ножевых ударов двухгодовалой девочке и своему отцу, который в это время находился дома в отсутствии мужа женщины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в одном из поселков Одесской области 10-летний ребенок совершил самоубийство.


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