В Киеве двое мужчин ограбили банкомат

При этом грабители взломали банкомат с помощью отвертки и трубного ключа. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, воры пошли на преступление в выходной день, чтобы не привлекать к себе внимание. Вместе с тем их заметил сотрудник банка и вызвал полицию.

Полицейским удалось задержали злоумышленников с вещественными доказательствами. Грабителями оказались 35-летний киевлянин и 25-летний житель Запорожской области. Мужчины уже не впервые нарушают закон. Один из них даже умудрился совершить кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.

Вместе с тем по предварительным данным, из терминала они украли несколько десятков тысяч гривен, однако при задержании у них оказалось только четыре тысячи. Сейчас полиция выясняет, где остальные деньги, а задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве правоохранители разыскивают горе-мать, которая выбросила своего ребенка в мусорный контейнер. Тело полуживой девочки удалось найти сотрудникам завода по переработке вторсырья по улице Теремковской. Ребенка доставили в госпиталь, однако помощь врачей не помогла спасти малышку, ребенок погиб.