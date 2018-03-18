Под зданием российского консульства в Киеве устроили "парад кандидатов" - ФОТО

Фотографии появились на социальной странице Фейсбук "Лос Соломас".

Активисты торжественно открыли памятник главному претенденту на "российский трон" Владимиру Путину, на постаменте которого каждый желающий мог маркером написать все, что про него думает. В основном это комментарии нецензурного характера.

Памятник открывали под украинские песни. Рядом с памятником появился русский "ватник" с бутылкой водки, который пошел делать выбор за "светло будущее Российской Федерации". В подставной избирательной урне лежал список кандидатов, которых организаторы акции решили высмеять в сатирической форме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее жительница Приморья, будучи на последнем издыхании, проголосовала на избирательном участке и померла.