13:28 17.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержали патрульного инспектора, который занимался наглым вымогательством - ФОТО

Украинские правоохранители провели операцию по задержанию патрульного, который злоупотреблял служебным положением для получения коммерческой выгоды. 

В столице задержали патрульного инспектора, который занимался наглым вымогательством - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительной информации, мужчина предлагал водителям, которые нарушили правила дорожного движение, "решить" вопрос без составления административного протокола.

Правоохранители зафиксировали около 12 случаев взяточничества со стороны инспектора. Прокуратура уже возбудила уголовное производство, "оборотню в погонах" грозит семь и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Винницкой области правоохранители решили поменять свою профессиональную сферу деятельности, организовав подпольную сеть интимных салонов. 


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