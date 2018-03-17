00:00 17.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на выходных прекратят работу большинство ярмарок

Киевские власти на 17-18 марта запретили проводить сельскохозяйственные ярмарки. Об этом передает пресс-служба КГГА.

В Киеве на выходных прекратят работу большинство ярмарок

В официальном уведомлении говорится, что в город будут закрыты проезды крупногабаритного транспорта, а погодные условия не будут способствовать проведению торговой деятельность. Рекомендуются временно отменить проведение ярмарки.

Кроме того, в КГГА настоятельно просят владельцев ресторанного хозяйства, сотрудников торговых центров, предприятий рыночной сети и сферы услуг обязали обеспечить уборку снега, организовать мероприятия по посыпке песчано-соляной смесью дороги и тротуара.

Отдельно коммунальщики будут ограничивать проезд и проход в центральной части города, где существует опасность обледенение крыш домов и высоток. Водителей настоятельно просят не оставлять свои транспортные средства на обочинах дорог, дабы не мешать работе снегоочистительной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", последние дни Украинцу уже начало пригревать солнце, но синоптики предупреждают – не спешите обнадеживаться: уже в конце этой недели морозы вернуться.  


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