20:31 16.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице усилили патрулирование общественных мест и многолюдных улиц

В Киеве в ближайшие сутки будут проведены мероприятия по усилению безопасности города. Об этом передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В столице усилили патрулирование общественных мест и многолюдных улиц

Такие меры безопасности столичные правоохранители вынуждены принять в связи с поступлением сообщений о готовящихся провокациях накануне президентских выборов в России. 

Так, для охраны правопорядка будут привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Национальной гвардии. В отдельных районах будут работать кинологи и саперы из-за участившихся случаев звонков от "анонимных минеров".

Усиленная охрана будет находиться у здания закрытого российского консульства, куда допустят только дипломатический корпус РФ. Праворадикальные группировки "Национальные дружины" и "Национальный корпус" пообещали содействовать правоохранителям в обеспечении порядка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в оккупированном Крыму прокуратура открыла уголовное производство по факту организации и проведения незаконных выборов президента Российской Федерации в Крыму.


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