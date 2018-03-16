В столице усилили патрулирование общественных мест и многолюдных улиц

Такие меры безопасности столичные правоохранители вынуждены принять в связи с поступлением сообщений о готовящихся провокациях накануне президентских выборов в России.

Так, для охраны правопорядка будут привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Национальной гвардии. В отдельных районах будут работать кинологи и саперы из-за участившихся случаев звонков от "анонимных минеров".

Усиленная охрана будет находиться у здания закрытого российского консульства, куда допустят только дипломатический корпус РФ. Праворадикальные группировки "Национальные дружины" и "Национальный корпус" пообещали содействовать правоохранителям в обеспечении порядка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в оккупированном Крыму прокуратура открыла уголовное производство по факту организации и проведения незаконных выборов президента Российской Федерации в Крыму.