В Киеве две иномарки съехали с дороги прямо в котлован – ФОТО

Отмечается, что инцедент произошел сегодня, 16 марта, около шести утра. На улице Богатырской, 32 автомобиль Dacia Logan не рассчитал дороги и слетел в строительный котлован. Пострадали три человека водитель и две гражданки Словении, они госпитализированы с незначительными травмами.

Кстати, несколькими часами ранее около часа ночи в тот же самый котлован упал автомобиль Nissan. У водителя сломана нога, он был госпитализирован. Отец пострадавшего прибыл для того, чтобы вытащить машину. И в то же время, на глазах мужчины в Nissan влетел Dacia Logan.

Кузов Nissan оказался полностью разбит, машина ремонту и восстановлению не подлежит.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области возле поселка Новониколаевка авто волонтеров, ехавших в Донецкую область, слетело с обледеневшей дороги в кювет.