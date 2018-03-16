Возбуждено дело по факту травмирования полицейских в одном из супермаркетов Киева

Вчера, 15 марта в дежурную часть Святошинского управления полиции сообщили о произошедшей драке в супермаркете.

Экипажи полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что трое пьяных несовершеннолетних покупателя неправомерно себя вели. Охранник супермаркета сделал им замечание, в результате чего возник конфликт. Это послужило началом драки, в ходе которой патрульный полицейский получил травмы.

Нарушителей в состоянии алкогольного опьянения доставили в Святошинское упраление полиции. Составлено административные протоколы по факту административных правонарушений, а именно распития алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законодательством местах и появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Также полицейские начали уголовное производство по поводу угрозы или насилия в отношении их коллег.

Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы, согласно статье.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в киевском супермаркете Подольского района среди дня прогремело несколько выстрелов.