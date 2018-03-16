На Киевщине задержали банду грабителей

Отмечается, что злоумышленники подозревается в совершении ряда тяжких преступлений на территории области. На их преступном счету разбойные нападения и кражи из домов.

Грабителями оказались двое мужчин 40 и 37 лет, один из которых находится под следствием за совершение разбойного нападения, полиция задержала по горячим следам после совершения кражи в селе Старые Петровцы Вышгородского района.

Мужчины пытались скрыться с места преступления на автомобиле Audi. Однако полицейским удалось их задержать уже в Киеве.

После осмотра автомобильного средства кроме похищенных вещей, полиция обнаружила отвертки, сверла, перчатки, фонарик, нож, вещества, похожие на наркотические, пистолет и патроны. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Они основательно подозреваются в совершении ряда аналогичных преступлений на территории Киевской области.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Ереване произошло курьезное ограбление ресторана, во время которого вор украл алкогольные напитки, но решил испробовать сразу в ресторане и уснул.