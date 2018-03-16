15:05 16.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100188749:test

Для грузовиков вновь будет закрыта дорогу в столицу

В Киеве и Киевской области по причине активности циклона на выходные дни синоптики ожидают сложные погодные условия. В следствии чего вечером в пятницу 16 марта будет ограничен въезд грузовиков в столицу. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Для грузовиков вновь будет закрыта дорогу в столицу

Водителей просят отказаться от поездок на собственном транспорте и от въезда на территорию города за рулем крупногабаритного транзитного транспорта в связи с ухудшением погоды и выпадением снега.

Центр организации и безопасности дорожного движения сегодня работает в круглосуточном режиме. Население просят отдать предпочтение общественному транспорту перед собственным транспортом. Все машины, которые создадут помехи для расчистки снега коммунальными службами, будут эвакуированы.

Отмечается, что сегодня Водителей традиционно просят отказаться от поездок на собственном транспорте и отдавать предпочтение общественному. Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы.

В пятницу, 17 марта, синоптики прогнозируют сильный снег ночью и днем (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с и метели. Следует ожидать снижение температуры ночью и днем до -8 градусов мороза.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждают о резкой смене погодных условий.


Поделиться
Читайте также:
 
В Крыму работает только одна украинская школа В МИД Британии заявили, что приказ отравить Скрипаля мог отдать лично Путин Названа причина бойкота России на французской ярмарке В Измаиле заработала патрульная полиция – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив