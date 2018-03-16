Для грузовиков вновь будет закрыта дорогу в столицу

Водителей просят отказаться от поездок на собственном транспорте и от въезда на территорию города за рулем крупногабаритного транзитного транспорта в связи с ухудшением погоды и выпадением снега.

Центр организации и безопасности дорожного движения сегодня работает в круглосуточном режиме. Население просят отдать предпочтение общественному транспорту перед собственным транспортом. Все машины, которые создадут помехи для расчистки снега коммунальными службами, будут эвакуированы.

Отмечается, что сегодня Водителей традиционно просят отказаться от поездок на собственном транспорте и отдавать предпочтение общественному. Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы.

В пятницу, 17 марта, синоптики прогнозируют сильный снег ночью и днем (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с и метели. Следует ожидать снижение температуры ночью и днем до -8 градусов мороза.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждают о резкой смене погодных условий.