14:32 15.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевских маршрутках появятся валидаторы

С 15 марта в Киеве начали действовать требования к частным перевозчикам установить в транспортных средствах устройства для считывания электронных билетов – валидаторы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В киевских маршрутках появятся валидаторы

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что с сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его.

Как известно, у валидатора есть немало преимуществ, главные из которых – высокая степень учёта пассажиропотока на транспорте и сравнительно невысокая цена обслуживания устройства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве проверили 103 маршрута, большинство из них имеют нарушения.


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