В киевских маршрутках появятся валидаторы

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что с сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его.

Как известно, у валидатора есть немало преимуществ, главные из которых – высокая степень учёта пассажиропотока на транспорте и сравнительно невысокая цена обслуживания устройства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Киеве проверили 103 маршрута, большинство из них имеют нарушения.