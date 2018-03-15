10:39 15.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" планирует поменять все эскалаторы на киевском вокзале – ФОТО

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" планирует установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве до конца года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Twitter.

По его словам, прежние эскалаторы уже непригодны к своей работе. В таком случае, компания уже подготовила техническое задание и в ближайшее время объявит тендер на закупку новых.

Известно, что старые эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский. Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.

После планового просмотра специалистами эскалаторов, были обнаружены замечания по их работе. Там обнаружили предельный износ перил цепи и их привода. Поэтому с 28 февраля, он прекратил свою работу, однако компания обещает привести его в работу уже в апреле.

Руководством поставлена задача установить новые эскалаторы уже до конца текущего года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в "Укразализныце" за январь 2018 года было изготовлено 525 новых грузовых вагонов, из них 250 полувагонов. Украинские вагоностроительные предприятия в 2018 году уже поставили в пять раз больше вагонов, чем в 2017 года.


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