Столичное метро в четверг временно закроет три станции

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, накануне игры начиная с семи часов и до восьми часов вечера станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход. Станция "Дворец спорта" будет закрыто только на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход".

В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход к этим станциям.

Такие действия применяются из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций, - пояснили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 11 марта, в Киеве в связи с футбольным матчем были закрыты на вход станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".