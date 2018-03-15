06:00 15.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100188591:Polishuk

Столичное метро в четверг временно закроет три станции

В Киеве в четверг, 15 марта, в связи с футбольным матчем между командами столичного "Динамо" и римского "Лацио", который состоится на стадионе "Олимпийский", временно закроют три станции метро.

Столичное метро в четверг временно закроет три станции

Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, накануне игры начиная с семи часов и до восьми часов вечера станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход. Станция "Дворец спорта" будет закрыто только на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход".

В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход к этим станциям.

Такие действия применяются из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций, - пояснили в пресс-службе метрополитена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 11 марта, в Киеве в связи с футбольным матчем были закрыты на вход станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".


Поделиться
Читайте также:
 
В Киевраде могут пересмотреть целесообразность перехода на летнее время На Полтавщине горела школа, спасатели эвакуировали 60 детей За два года количество мелких монет в Украине уменьшится вдвое - НБУ Представители "Нафтогаза" проведут встречу с "Газпром" и обсудят расторжение контрактов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив