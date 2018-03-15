На столичной остановке мужчина бросил в полицейских взрывчатку – ФОТО

Отмечается, что мужчина бросил в полицейских взрывное устройство, предположительно, гранату. Пока никаких обстоятельств инцидента неизвестно.

В результате взрыва поврежден патрульный автомобиль, торговый киоск и павильон на остановке общественного транспорта. К счастью, сотрудники полиции не получили серьезных повреждений.

По информации источника, на месте событий был мужчина в наручниках, который, по всей видимости, и является нападавшим. Сейчас устанавливаются все причины происходящего.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в одном из магазинов Киев мужчина открыл огонь по прохожим. В результате происшествия пострадала женщина, которую с ранением бедра госпитализировали в больницу.